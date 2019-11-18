فرض حظر للتجوال بمدينة جنوب العراق

2019/11/18 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات الامنية حظر للتجوال في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار.وكانت القوات الامنية فرقت مساء اليوم الأحد مظاهرة احتجاجية بالقنابل المسيلة للدموع في قضاء الرفاعي بمحافظة الناصرية 375/ كيلومترا جنوبي بغداد.واقدم المحتجون على قطع الطرق المؤدية إلى مدينة الرفاعي لمنع دخول القوات الأمنية إليها لتفريق المظاهرات وفض الاعتصامات وقامت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين والمعتصمين.

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