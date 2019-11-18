مالوم ابو رغيف - نريد وطن

2019/11/18 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالوم_ابو_رغيف رغم ان الطبقة السياسية الحاكمة ، الوزراء والنواب وبقية القطيع الحكومي ينحدر معظم اعضائها من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وان افرادها مثل الذين سبقوهم في العهد الصدامي، ليس لهم باع في علم السياسية ولا في عوالم الفكر والتنظير، الا انهم تنكروا لبيئتهم الاجتماعية وانحداراتهم الطبقية وانتفخوا غرورا وتعاليا عندما جلسوا على كراسي السلطة.كان هدف معظم السياسيين هو الاثراء السريع بغض النظر عن الوسيلة، ......

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