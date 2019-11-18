جعفر المظفر - الحراك العراقي .. هل هو ثورة أم حركة إصلاح .. ؟

2019/11/18 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر دعوا العراق الجديد يولد من جديد.من المهم الحديث عن كتابة دستور بديل من شأنه إعادة تشكيل العراق الوطني العلماني الديمقراطي من جديد.من المهم أيضا تعديل قانون الانتخابات وإستبدال المفوضية العليا غير المستقلة للإنتخابات بأخرى مستقلة فعلا.من المهم التأكيد على ضرورة القضاء على الفساد ومطاردة الفاسدين وإعادة الأموال العراقية المنهوبة من سارقيها.كل ذلك وغيره من المهم تضمينه كأهداف لحر......

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