متحدث عبد المهدي يعلن صدور أوامر لاعتقال مغلقي المدارس بتهمة الارهاب

2019/11/18 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين، صدور اوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الارهاب.وقال خلف في بيان مقتضب تلقته “كلكامش برس”، إن “اوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الارهاب”.وأضاف، أن “أغلاق المدارس جرائم مشهودة يحال مرتكبوها الى المحاكم فوراً”.

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