ترجيحات فتح التحقيق في جرائم حرب ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق

2019/11/18 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرجحت المحكمة الجنائية الدولية، الأثنين، فتحها أول تحقيق مع الجيش البريطاني بعد كشف وسائل إعلام عن تستر مزعوم على جرائم حرب ارتكبها عسكريون بريطانيون في أفغانستان والعراق.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة، حسب ما أفادت به، شبكة “بي بي سي”، وتابعته “كلكامش برس”، أنه “ينظر بجدية” إلى الحقائق الجديدة التي توصل إليها تحقيق صحفي أجرته الشبكة الإخبارية البريطانية بالتعاون مع صحيفة “تايمز”.

وذكر مكتب المدعي العام أن المحكمة الدولية، ومقرها في لاهاي، ستقيم بحيادية هذه الحقائق وقد ترفع دعوى قضائية إذا خلصت أيضا إلى استنتاج بأن الحكومة البريطانية تحمي العسكريين المتورطين في جرائم الحرب المزعومة من الملاحقة القضائية.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن المحكمة كانت قد خلصت إلى أن هناك أدلة موثوق بها على ارتكاب عسكريين بريطانيين جرائم حرب في العراق.

من جانبها، شددت وزارة الدفاع البريطانية على أن هذه المزاعم لا أساس لها، مبدية استعدادها للتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن مع التأكيد أنها لا ترى أي مبررات لإجراء المحكمة تحقيقات جديدة في الموضوع.

وسيكون التحقيق الرسمي المحتمل للمحكمة أول إجراء تتخذه بحق مواطنين بريطانيين في قضايا متعلقة بجرائم حرب.

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