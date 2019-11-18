عبد المهدي يبحث مع بلاسخارت جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/11/18 | 18:41

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الإثنين (18 تشرين الثاني، 2019) مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الأخير "استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت".

وأشار الى ان "اللقاء "بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة ودعم الاستقرار في البلاد".





بغداد اليوم _ بغداد

رد المكتب الإعلامي لزعيم إئتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني، 2019) على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بشأن "تدخل إيران في العمل السياسي بالعراق، وتحكمها بعدد من السياسيين"، في

بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الإثنين (28 تشرين الثاني 2019) رفع خيم الاعتصام من حقل مجنون بشكل كامل.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة، ان الأخير "اعلن رفع خيم الاعتصام من حقل مجنون بشكل كامل".

وكان عدد من ا

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو مجلس النواب، كاظم الصيادي، الإثنين (18 تشرين الثاني 2019) أن على الشيعة أخذ ما وصفه بـ"حقهم" كرئاسة الجمهورية والحكومة، في حال رفض الاكراد التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال ال

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