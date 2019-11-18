عمليات بغداد: بمساعدة المتظاهرين.. إلقاء القبض على عصابة كانت تخطط لهذا الأمر..

2019/11/18 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #قيادة_عمليات_بغداد، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض وبمساعدة المتظاهرين على عصابة كانت تخطط سرقة #البنك_المركزي العراقي.وقال بيان صادر عن قيادة عمليات #بغداد، إنه «بتعاون وإخبار من […]

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