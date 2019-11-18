زلزال بقوة 5.8 يضرب الفلبين

2019/11/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، أن زلزالاً بقوة 5.8 درجة ضرب جزيرة مينداناو الفلبينية.

ووفقا لعلماء الزلازل يقع مركز الزلزال على

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