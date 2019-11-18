عبد المهدي يلتقي بلاسخارت لبحث تلبية مطالب المتظاهرين

2019/11/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، اليوم الاثنين، جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون

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