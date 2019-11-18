2019/11/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، فتح تحقيق بشأن اعتداء ضابط على احدى الطالبات بالعاصمة بغداد.

وأوضحت القيادة في بيان، ان قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، أصدر امرا بفتح مجلس تحقيقي فوري، بشأن اللقطات التي تداولتها مواقع التواص الاجتماعي، والتي يظهر فيها أحد ضباط الشرطة الاتحادية، وهو يعتدي على الطالبة ويمنعها من التصوير، خلال تظاهرة طلابية، في منطقة “زيونة” شرقي العاصمة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تفتح تحقيقا بشأن اعتداء أحد ضباطها على طالبة بمنطقة “زيونة”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تفتح تحقيقا بشأن اعتداء أحد ضباطها على طالبة بمنطقة “زيونة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).