2019/11/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة نحو 45 الف منتسب مفسوخ عقده للخدمة في الدفاع الدخيلي يستثني فئة من ضوابط المنافسة على شغل درجات المحاضرين الناصرية – باسم الركابي اصدر محافظ ذي قار عادل الدخيلي تعديلاً إدارياً على آلية التقديم لشغل 10آلاف درجة وظيفية مخصصة للمحاضرين في تربية المحافظة .واكد الدخيلي في بيان امس انه (بموجب هذا التعديل سيكون […]

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