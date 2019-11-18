2019/11/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس العظيم يكشف عن الوكر الأم لداعش ديالى: إنخفاض إنتاج التمور بنسبة 30 بالمئة ديالى ــ سلام الشمري اكدت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى ،انخفاض انتاج التمور بنسبة 30 بالمئة خلال الموسم الحالي 2019 واكدت ان هناك اسباب متعددة ادت الى ذلك .وقال رئيس اللجنة حقي الجبوري لـ ( الزمان ) امس […]

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