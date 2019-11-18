2019/11/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقتربت ساعة الحساب – حسين الصدر -1- ظل القراصنة واللصوص حتى وقت قريب ، في أمن ودعة ولم ترعبهم التهديدات بالملاحقة والمحاسبة والمحاكمات القضائية، لابل زادت من شهيتهم لالتهام المال العام وابرام الصفقات المشبوهة ..!! -2- وجاءت الاحتِجاجات الشعبية العارمة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى المطالِبة بمحاسبة الفاسدين لتقرع أجراس الخطر بشكل جديّ حيث أنها […]

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