رئيس الوزراء يبحث مع السفير الامريكي تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك لمحاربة بقايا داعش الارهابي

2019/11/18 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ماثيو تولر،تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك لمحاربة بقايا داعش الارهابي.

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