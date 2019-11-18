عبدالمهدي يبحث مع بلاسخارت قانون الانتخابات

2019/11/18 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، قانون الانتخابات.

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