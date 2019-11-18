السوداني: هذا ما سيخلفه تعديل قانون التقاعد الموحد على وزارة التعليم العالي

2019/11/18 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس:

أكد النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد سيشمل إحالة ما يقرب من ستمئة أستاذ ضمن ملاكات وزارة التعليم العالي فقط، متسائلاً في ذات الوقت عن ميل كفة المصلحة العامة في ذلك!.

وغرد السوداني على تويتر قائلاً إن " مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد سيستهدف من وزارة التعليم العالي فقط إحالة مايقارب (٦٠٠) ممن هم بلقب استاذ على التقاعد لتتوافر ٦٠٠ درجة وظيفية! أين تميل كفة المصلحة العامة في هذا الأمر برأيكم؟".

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