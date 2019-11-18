العراق وامريكا يبحثان التعاون المشترك لمحاربة بقايا داعش وتدريب القوات العراقية

2019/11/18 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ماثيو تولر، وقائد القوات المركزية الامريكية باتريك وايت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "اللقاء لبحث تطوير العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا عصابة داعش الارهابية وتدريب القوات العراقية".

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