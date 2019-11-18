علي عدنان: الجمهور ملح المباريات

2019/11/18 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/ علي الباوي

أكد مدافعُ منتخبنا الوطني أنّ الجمهور الرياضي الذي حضر اللقاء السابق امام ايران اضاف الكثير الى الاسود ورفع من معنويات اللاعبين في تحقيق الفوز، واصفا إياه بملح المباريات.

وقال علي عدنان في تصريح لـ «الصباح الرياضي» ان الدور الذي لعبه الجمهور في مواجهتنا السابقة كان كبيرا جدا وكان داعما لنا في تقديم مباراة بمستوى الطموح، مضيفا « أننا لم نخيب ظن جمهورنا هنا في الاردن وهناك في بلدي الحبيب العراق»، موضحا أنه وزملاءه فخورون بالاداء الذي ظهروا به امام ايران وتمكنوا من رسم الفرحة على وجوه شعبنا الصامد في ساحات التظاهر، لافتا الى انهم يستحقون الفرح، داعيا من الله ان يعم الامن والامان في وطننا الغالي.

وتمنى عدنان ان يكون جميع اللاعبين على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاسعاد الملايين من خلال تحقيق نتيجة طيبة امام البحرين ، مشيرا الى ان كرة القدم اثبتت انها قادرة على توحيد الشعب العراقي.



وختم حديثه بتوجيه الشكر الى الجانب الاردني على حسن الاستضافة داعيا الجمهور العراقي الى التواجد بقوة في ملعب عمان لمؤازرة المنتخب وهو يخوض مباراة قد تبدو الاصعب له في التصفيات المزدوجة امام البحرين ، موضحا أنه وزملاءه يشيدون بوقفة هذه الجماهير الوفية، طالبا منهم مساندة اللاعبين في كل مكان للوصول الى تحقيق الحلم الذي طال انتظاره.

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