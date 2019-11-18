2019/11/18 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تواصل خلية عمل وزارة الشباب والرياضة جهودها لدعم منتخبنا الوطني بكرة القدم في مسعاه لتصدر مجموعته ضمن التصفيات المزدوجة لكاس العالم وامم اسيا، بنجاح وتفاعل كبيرين لتعضيد مهمة الفوز من خلال اشراك الاعلاميين والصحفيين والفنانين واللاعبين الدوليين السابقين فضلا عن جماهيرنا الكروية الكبيرة كونهم عناصر فاعلة في صناعة الفرح ورفع المعنويات، فبعد تحشيدها للجهود المشتركة في مباراتين سابقتين بارسال الوفود الاعلامية والرياضية لدعم المنتخب ورفع حالته المعنوية، اكملت

الوزارة جميع التحضيرات لارسال اكبر وفد الى العاصمة الاردنية عمان، يتجاوز مئة شخص بين رياضي واعلامي وفنان، بواقع عشرة فنانين وخمس فنانات تم ترشيحهم من نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي.

واوعز وزير الشباب الدكتور احمد رياض بتخصيص طائرة خاصة تتوجه الى العاصمة الاردنية اليوم لترسم ملامح الفوز بشكل مبكر ويكتمل ما قد تم الشروع به من عمل كبير، واثمر افضل النتائج وسط اشادات من اعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم واللاعبين ونجوم الكرة السابقين الذين ثمنوا تواصل الوزارة على اعلى المستويات وقربها من جميع وفودنا الرياضية بما يعزز روحهم المعنوية وثقتهم بتحقيق الانجازات التي تفخر بها جماهيرنا.



وتكفلت وزارة الشباب بتهيئة الظروف الملائمة لعدد كبير من الاعلاميين الرياضيين من مختلف القنوات الفضائية والصحف والوكالات والمواقع الالكترونية والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية لمرافقة وفد منتخبنا الوطني وتغطية كل ما يتعلق بمبارياته، في خطوة مؤثرة تجسد تواصلها مع الجميع وتبادل المهام لضمان مشاركة جميع وسائل الاعلام في التغطية المهنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة خاصة لنقل أكبر وفد رياضي وإعلامي لدعم الوطني ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة خاصة لنقل أكبر وفد رياضي وإعلامي لدعم الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).