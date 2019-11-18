متباهياً بسيارته الحديثة.. إبن نائب سابق يتهجم على المتظاهرين بألفاظ نابية ويصفهم بـ”الأغبياء”-شاهد بالفيديو

2019/11/18 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إبن النائب السابق حسام عبد الكريم العزاوي برفقة صديقه، وهما يتهجمان على المتظاهرين ويتباهون بحياتهم الشخصية.وظهر الشابان وهما يركبان سيارة حديثة، ويتهجمان على المتظاهرين معتبرين إياهم من “الزواج”، وهو تعبير شعبي عراقي يطلق على السذج.وتفاخر الشابان في المقطع بالرفاهية التي يعيشونها، ووسائل […]

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