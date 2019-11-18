عبد المهدي: حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام اولوية بالنسبة لنا

2019/11/18 | 19:43

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بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، أنه في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام.

وقال عبد المهدي خلال كلمة له اليوم، في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عن البرنامج الحكومي في تحقيق استراتيجية الأمن الوطني، بحسب بيان لمكتبه، ان "من اولويات البرنامج الحكومي هي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، وقد كان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في اهدافه بمحاربة الارهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والإستقرار والتنمية الإقتصادية".

واضاف أن "هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولاخيار غير دعم القوات المسلحة، ولايمكن قبول كيانات غير شرعية او أي سلاح خارج شرعية الدولة".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، تطورات الأوضاع والتحديات التي واجهها في سبيل بناء مؤسسته العسكرية، وتوحد العراقيين جيشا وشعبا في الحرب ضد عصابة داعش والانتصار عليها بفضل فتوى الجهاد الكفائي ودفاعا عن العراق وارضه ومقدساته، الى جانب قرار تشكيل قوة لحفظ القانون مدربة على التعامل مع التظاهرات السلمية وحمايتها ، والسعي لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.

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