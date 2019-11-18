عبدالله صالح - قراءة أولية للانتفاضة في ايران!

2019/11/18 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح بداية لا بد من الإشارة الى كوني لن ولم أؤمن قط بنظرية المؤامرة، الا ان أحداث ايران الأخيرة تتطلب وقفة تأمل لابد منها !السؤال الأهم الذي يطرح نفسه بإلحاح هو التالي : ما الذي دفع بالجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقدام على خطوة رفع أسعار الوقود في الوقت الذي هي بأمس الحاجة الى الانضباط الأمني على الصعيد الداخلي ، ولماذا أقدمت على اللعب بالنار وصب الزيت عليه بدلا من محاولة ابقاءه بعيدا عن التل......

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