فؤاد النمري - ملف زائف وأسئلة غير شرعية

2019/11/18 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري قال مكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة وانتهى علم السياسة الحديث ليقول الاستراتيجية تحدد التاكتيك؛ لكن الهيئة الإدارية لموقع الحوار المتمدن تسأل عن استراتيجية الحراك الجماهيري، كما تسميه، قبل أن تسأل عن تاكتيكاته، تسأل عن آفاق الحراك قبل أن تسأل عن دور القوى المختلفة في الحراك، رغم أن الاسترايجية العامة للحراك هي ما تحدد دور القوى المشاركة في الحراك .التحدي المطروح على الهيئة الإدارية للحوار المتمد......

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