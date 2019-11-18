2019/11/18 | 19:51

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عاجل | رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: حماية حقوق جميع العراقيين في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي

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