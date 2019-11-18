2019/11/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).