بموجب قانون مكافحة الإرهاب.. القوات العراقية تعلن اعتقال المسؤولين عن إغلاق المدارس

2019/11/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاثنين، صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقال خلف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "إغلاق المدارس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها الى المحاكم فورا".

وتستمر مدارس ومؤسسات حكومية عدة بإغلاق أبوابها في العاصمة بغداد ومدن جنوبية منذ الأسبوع الماضي لدعم مطالب المحتجين.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس فيما توقفت السلطات عن ذلك.

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