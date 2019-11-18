الأرقام تُنصب ميسي ملكاً ورونالدو ينافس البقية

2019/11/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات ينوز} تُنصب الأرقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني ملكاً على دوريات قارة أوروبا ، الخمس الكبرى ، في السنوات الماضية بفارق كبير عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

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