2019/11/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي بكلمة له بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية: في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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