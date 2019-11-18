2019/11/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكنت الشرطة السورية في مدينة حلب من إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 45 عاماَ.

وذكرت صفحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة قتل تهز مدينة حلب.. اليكم التفاصيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة قتل تهز مدينة حلب.. اليكم التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).