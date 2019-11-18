عبد المهدي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية او أي سلاح خارج شرعية الدولة

2019/11/18 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، ان في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام.

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