واسط: إلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في الكوت

2019/11/18 | 20:03

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بغداد/ الغد برس

أعلنت شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مختصين بسرقة الدراجات النارية في مدينة الكوت.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "مكافحة إجرام شرطة واسط ألقت القبض على ثلاثة متهمين يقومون بسرقة الدراجات النارية في مدينة الكوت".

وأضاف أنه " تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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