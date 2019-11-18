السفير حيدر العذاري يقدم نسخة من أوراق إعتماده لوزارة الخارجية الأردنية

2019/11/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم السفير حيدر العذاري، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية الى وزارة الخارجية الأردنية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تسلمت نسخة من أوراق الإعتماد اليوم الاثنين 18/11/2019، الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سعادة سجى المجالي".

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