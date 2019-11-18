2019/11/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح مكتب للجوازات في سوران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مكتب للجوازات في سوران) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مكتب للجوازات في سوران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).