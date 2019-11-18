أول تعليق من سليم الجبوري على تقرير

2019/11/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي الرئيس السابق للبرلمان العراقي الأمين العام لحزب “عمل” سليم الجبوري، الاثنين، معرفته بصلة أحد مستشاريه بالاستخبارات الإيرانية، وذلك بعد الوثائق ا...

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