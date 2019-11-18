نائبة: عبدالمهدي يتحمل مسؤولية الاختفاء القسري للصحفيين والناشطين

2019/11/18 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- دعت عضو مجلس النواب العراقي النائبة هدى سجاد، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء والجهات الامنية الى حماية الصحفيين وناشطي المجتمع المدني.وقالت سجاد في بيان اورده المكتب الاعلامي، وتلقته /SNG/، اننا “نطالب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى ممارسه دوره في حماية الصحفيين وناشطي المجتمع المدني”.واكدت النائبة ان “تعرض الصحفيين والناشطين ...

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