عبد المهدي : لا خيار غير دعم القوات المسلحة ولايمكن قبول كيانات غير شرعية

2019/11/18 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ان في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، وقد كان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في اهدافه بمحاربة الارهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق ...

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