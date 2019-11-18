الكربولي: التظاهرات السلمية كشفت ’’وكر الدبابير’’ التي تتربص بالعراقيين وتنهب ثروتهم

2019/11/18 | 20:14

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، أن التظاهرات السلمية كشفت ’’وكر الدبابير’’ التي تتربص بالعراقيين وتنهب ثروتهم.

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر، "‏من ايجابيات التظاهرات السلمية انها كشفت وكر الدبابير السامة التي تتربص الشر بالعراقيين وتعمل على افقارهم وتدمير مدنهم وتهجيرهم وتنهب ثروتهم خدمة للأجنبي".

وذيل تغريدته بهشتاك، "#تظاهراتكم_كشفت_جواسيسهم".

بغداد اليوم - خاص

أكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، انه شاهد على الاسماء التي نشرت بالتقرير الأمريكي عن تسريبات الاستخبارات الايرانية وكيف عملوا على تمرير المشروع الايراني في العراق حسيب قوله.

وقال

بغداد اليوم-متابعة

تحدث المتنبئ الجوي، صادق العطية، الإثنين (18 تشرين الثاني 2019) عن منخفض جوي "عنيد" يسيطر على الأجواء هذا الشهر.

وقال العطية، عبر منشور على منصة فيسبوك، إن "المرتفع الجوي السبيري بقيم مركزية تصل إلى 1038 مليبار

بغداد اليوم _ متابعة

قال ممثل المرشد الأعلى الإيراني، لطف الله ديجكام، اليوم الاثنين، إن قوات التعبئة العامة "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري، ستتدخل لفض الاحتجاجات في مدينة شيراز، إذا لم تتوقف بحلول يوم غد الثلاثاء.

وذكر لطف الل

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