العراق: المحتجون يغلقون مدخل الميناء الرئيسي للسلع و

2019/11/18 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تزال المظاهرات متواصلة في العراق منذ أكثر من شهر، حيث أغلق المحتجون مجددا الاثنين مدخل ميناء السلع الرئيسي في البلاد، فيما تتواصل "معركة الجسور" في بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن.



وأفاد مراسل فرانس24 أن المتظاهرين يحاولون السيطرة على جسري الأحرار والشهداء في العاصمة العراقية، بعد أن سيطروا على ساحة الخلاني وجسر السنك، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تواجه بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب.

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