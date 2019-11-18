الدايني يطالب الحزب الإسلامي بالكشف عن المستشار الذي كان يزود طهران بالمعلومات من مكتب الجبوري

2019/11/18 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد طالب النائب السابق محمد الدايني قادة الحزب الإسلامي بتنظيف أنفسهم من ملوثات “الذيول”، مذكرا إياهم أن السعي للجنة لا يكون عبر طهران، على حد قوله.وطلب الدايني من قادة الحزب في تغريدة له عبر موقع تويتر الكشف عن اسم المستشار الذي كان يعمل في مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، والذي أشارت وثائق […]

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