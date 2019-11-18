متحدث عسكري يهدد من

2019/11/18 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاثنين، صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في محاولة جديدة لخنق الاحتجاجات وإرهاب المتظاهرين.

وقال خلف، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف الرجل، الذي بات اسمه مثار جدل مؤخرا بعد تصريحات أغضبت العراقيين، أن "إغلاق المدارس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها الى المحاكم فورا".

وتستمر مدارس ومؤسسات حكومية عدة بإغلاق أبوابها في العاصمة بغداد، ومدن جنوبية منذ الأسبوع الماضي لدعم مطالب المحتجين.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".

ورغم القمع والعنف المفرط الذي أسفر أيضا عن جرح أكثر من 12 ألفا آخرين، تستمر المدن العراقية في المظاهرات المطالبة بإسقاط الطبقة السياسية ورفع الوصاية الإيرانية.

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