التعليم تدعو الطلبة المقبولين في الكليات والجامعات الاهلية الى مراجعة المراكز الارشادية

2019/11/18 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت دائرة التعليم الاهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الاثنين، الطلبة الذين تم قبول تسجيلهم في الكليات والجامعات الاهلية الى مراجعة المراكز الارشادية ومراعاة عدم دفع اية مبالغ مالية.

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