رئيسة بوليفيا المؤقتة تعد بانتخابات قريبا

2019/11/18 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا إنها ستدعو في وقتٍ قريب لانتخاباتٍ جديدة في وقتٍ لا تزالُ البلاد تشهدُ توتراً بعد أسبوع على استقالةِ إيفو

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