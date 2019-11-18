2019/11/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير: الحكومة تتحمّل مسؤولية فقدان العدالة وضياع الحقوق حشود المتظاهرين تتوافد صوب التحرير والخلاني مدعومة بحملات تبرع بغداد – رحيم الشمري النجف – سعدون الجابري توافدت حشود المتظاهرين الى ساحات الاعتصام لليوم السابع والعشرين للمطالبة بالاصلاحات الجذرية، حيث شهدت بغداد تنظيم حملات تبرع من قبل الاهالي لدعم المعتصمين وشراء مستلزمات تقيهم من برودة الطقس ، […]

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