2019/11/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران ترجّح عودة قوافل الزوار إلى العراق خلال أيام أصحاب المحال التجارية في كربلاء يعلنون الأضراب كربلاء – محمد فاضل ظاهر طهران – رزاق نامقي اعلن اصحاب محال في سوق الدهان بمحافظة كربلاء اضرابهم العام لمدة يومين وغلق محالهم تضامناً مع المتظاهرين، وقال صاحب المحل ابو سعد لـ (الزمان) امس (اعلنت اضرابي واغلقت محلي تضامنا […]

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