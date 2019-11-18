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السهيل: لا صحة لتأجيل الدراسة في الجامعات


السهيل: لا صحة لتأجيل الدراسة في الجامعات
2019/11/18 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السهيل: لا صحة لتأجيل الدراسة في الجامعات مجلس النواب يتحفظ على بعض مرشحي عمادات الكليات  بغداد – عبد اللطيف الموسوي اوصت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية تزويدها بمرشحي عمادة الكليات لوجود اشكالات على بعض الاسماء المرشحة لشغل المنصب .

واشارت وثيقة موجهة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحمل توقيع رئيس اللجنة غيداء كمبش […]

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