2019/11/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السهيل: لا صحة لتأجيل الدراسة في الجامعات مجلس النواب يتحفظ على بعض مرشحي عمادات الكليات بغداد – عبد اللطيف الموسوي اوصت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية تزويدها بمرشحي عمادة الكليات لوجود اشكالات على بعض الاسماء المرشحة لشغل المنصب .واشارت وثيقة موجهة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحمل توقيع رئيس اللجنة غيداء كمبش […]

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