2019/11/18 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة البصرة يؤكد لواع وجود تنسيق مع المتظاهرين لحماية ساحات التظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة البصرة يؤكد لواع وجود تنسيق مع المتظاهرين لحماية ساحات التظاهر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة البصرة يؤكد لواع وجود تنسيق مع المتظاهرين لحماية ساحات التظاهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).