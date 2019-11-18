النزاهة العراقية تعلن سبب حجز اموال الجبوري

2019/11/18 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة النزاهة العراقية، تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر بحق المتهم رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري ....

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