القوات المسلحة: إغلاق المدارس يعتبر عملاً إجرامياً..اعتقال المتورطين بذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب

2019/11/18 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة #اللواء_الركن #عبد_الكريم_خلف، إن منع المدارس من الدوام يمثل «عملاً إجرامياً»، معلناً صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون […]

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