“هنا العراق”.. الفنان التونسي لطفي بوشناق برسل تحياته للرافدين في أغنية جديدة-شاهد بالفيديو

2019/11/18 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد مجدداً يطل الفنان التونسي لطفي بوشناق على جمهوره بأغنية جديدة عن العراق، حيى فيها صمود العراقيين وشموخهم، في بغداد الثائرة ومدن البلاد الأخرى.وحملت الأغنية عنوان “هنا العراق”، تغنى فيها بوشناق بصبر العراقيين على المحن، وعزمهم على تحدي كل الصعاب، واصفا العراق بـ”الشامخ العلم”.يذكر أن سجل بوشناق الفني يحتوي على عدة أغاني […]

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