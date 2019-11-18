2019/11/18 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

قال أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، إن أي شخص لن يفلت من العقاب في حال تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام.

وأضاف أمير الكويت في خطاب بث على الهواء مباشرة ووجهه إلى الشعب الكويتي، "أننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام".

وقال: "نؤكد حرصنا الدائم على الأموال العامة، والتزامنا بواجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته، في حال إثبات إدانته بجرم الاعتداء على المال العام".

وأضاف: "لقاء ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الاتهامات والإساءات".

وأكد أن ملف مكافحة الفساد سيكون محل متابعه شخصيا.

ولفت إلى أن دستور الكويت "ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وتابع: "لما كان هذا الموضوع الآن منظورا لدى القضاء، فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام، انتظارا لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال والنزاهة".

وشدد أمير الكويت "لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى"، مضيفا " أدعو الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم الشعب الكويتي".

ويأتي خطاب أمير الكويت بعدما رفع إليه الشيخ جابر المبارك كتاباً يعتذر فيه عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء.

وقال الشيخ جابر المبارك، إن سبب اعتذاره هو "الافتراءات الكاذبة التي تطاله"، مؤكداً ضرورة تبرئة ذمته أمام القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير الكويت: سنعاقب أي معتد على المال العام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير الكويت: سنعاقب أي معتد على المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).